The Sandman: un teaser di Netflix svela Gwendoline Christie nei panni di Lucifero

Svelato il volto del Lucifero di Gwendoline Christie in un nuovo teaser delle produzioni Netflix che anticipa alcune clip della serie The Sandman.

Netflix ha svelato il look del Lucifero di Gwendoline Christie nell'attesa serie The Sandman, ispirata al fumetto di Neil Gaiman, in un teaser dedicato agli show e ai film in arrivo sulla piattaforma streaming. Il teaser contiene anche immagini di Stranger Things 4, The Umbrella Academy, Sweet Tooth e altro.

Lucifero è un personaggio importante di The Sandman. Come incarnazione immortale di sogni e storie, Morpheus (Tom Sturridge) ha spesso rapporti con altri esseri di importanza cosmica. La versione del diavolo di Sandman è stata in realtà l'ispirazione per la recente serie live-action Lucifer con Tom Ellis nel ruolo del protagonista. Tecnicamente sia Tom Ellis che Gwendoline Christie interpretano lo stesso personaggio, Lucifer Morningstar, ma il casting di The Sandman è andato in una direzione assai diversa rispetto al precedente show.

Il teaser della Geeked Week di Netflix (che si terrà dal 6 al 10 giugno) mostra brevi clip del Lucifero di Gwendoline Christie che domina il suo regno dell'Inferno, oltre a mostrare le sue vesti bianche immacolate e le sue ali nere. Alla fine mostra la sua faccia mentre chiede educatamente "Ciao Dream. Stai bene?" In quel momento, sembra incredibilmente simile alla rappresentazione di Lucifero degli artisti Sam Kieth e Mike Dringenberg di Lucifero coi capelli ricci e la faccia d'angelo nel primo volume del fumetto The Sandman.

The Sandman debutterà su Netflix nel corso del 2022.