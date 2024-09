The Sandman, primo sguardo alla Stagione 2: ecco Loki, Thor e Odino

Netflix ha rivelato il primo sguardo dietro le quinte della seconda stagione di The Sandman, l'adattamento della serie di graphic novel della DC di Neil Gaiman, come parte delle iniziative promozionali della Geeked Week dello streamer.

La stagione coinvolgerà la storyline "Season of Mists" dei fumetti, in cui Lucifero (Gwendoline Christie) abdica al controllo dell'Inferno e consegna a Morpheus, alias Sogno (Tom Sturridge), la chiave dei suoi cancelli, facendo sì che molti immortali cerchino di convincere Morpheus a dare loro la chiave.

La featurette dietro le quinte offre un primo sguardo a uno di questi contingenti: gli dei norreni Thor (Laurence O'Fuarain), Loki (Freddie Fox) e Odino (Clive Russell), che partecipano a quello che il produttore esecutivo e showrunner Allan Heinberg definisce un "banchetto" che Dream organizza "per tutte le divinità, gli dei e le fate in visita".

Il filmato mostra anche l'introduzione degli altri fratelli di Sogno: Destino (Adrian Lester), Delirio (Esmé Creed-Miles) e il Prodigo (Barry Sloane), che partecipano a una "cena di famiglia" del resto degli Endless, Morte (Kirby), Desiderio (Mason Alexander Park) e Disperazione (Donna Preston).

Tra gli altri nuovi attori che si aggiungono al cast della seconda stagione figurano Ruairi O'Connor nel ruolo di Orpheus, figlio di Sogno, Ann Skelly nel ruolo di Nuala, Douglas Booth nel ruolo di Cluracan, Jack Gleeson nel ruolo di Puck, Indya Moore nel ruolo di Wanda e Steve Coogan nel ruolo della voce del cane Barnabas. I nuovi episodi debutteranno in streaming nel 2025.

Mentre Sturridge, Kirby, Heinberg e il regista Jamie Childs appaiono tutti nella featurette, Gaiman - che è stato accusato di violenza sessuale da diverse donne, cosa che ha negato - non appare né viene menzionato. La produzione di altri due adattamenti di Gaiman, la stagione finale della serie di Prime Video Good Omens e l'adattamento Disney di Graveyard Book, è stata sospesa in seguito alle accuse.