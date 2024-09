Good Omens 3: riprese interrotte dopo le accuse di abusi sessuali piovute su Neil Gaiman

Prime Video ha deciso di mettere in pausa per il momento la produzione della terza e ultima stagione della serie

Prime Video ha interrotto la produzione della terza e ultima stagione di Good Omens. La decisione è arrivata due mesi dopo che il creatore e showrunner della serie Neil Gaiman è stato accusato di violenza sessuale da diverse donne.

La serie, interpretata da Michael Sheen e David Tennant nei panni di un angelo e un demone rispettivamente, si stava preparando per le riprese in Scozia prima che lo streamer decidesse di sospendere la produzione per valutare eventuali cambiamenti. Per il momento Amazon non ha rilasciato alcun commento in merito alla decisione.

Adattato dal romanzo del 1990 di cui Gaiman è coautore insieme a Terry Pratchett, Good Omens è l'ultimo adattamento di Gaiman a finire nel mirino dopo che l'autore è stato accusato di violenza sessuale. La scorsa settimana, infatti, era stato riportato che produzione di The Graveyard Book, adattamento del romanzo di Gaiman del 2008 con Marc Forster alla regia, era stata messa in pausa dalla Disney.

Quali sono le accuse a Gaiman?

In un articolo di luglio di Tortoise Media, lo scrittore è stato accusato di aver aggredito sessualmente una donna di allora 18 anni (indicata come K) nel 2003 e una donna di 23 anni di nome Scarlett nel 2022. Gaiman ha negato qualsiasi comportamento illecito con K.

Scarlett sostiene che Gaiman l'abbia aggredita sessualmente in un bagno della sua casa in Nuova Zelanda, dove lavorava come tata di suo figlio. Quest'ultimo incidente ha provocato una denuncia alla polizia neozelandese contro Gaiman, dove è attualmente in corso un'indagine da parte delle autorità.

Good Omens ha debuttato per la prima volta su Prime Video nel 2019. Originariamente prevista come serie limitata, la popolarità dello show ha spinto lo streamer a dare il via libera a una seconda stagione, basata su un'idea che Gaiman aveva discusso con il co-autore Pratchett prima della sua morte nel 2015. Dopo che la seconda stagione si è conclusa con un cliffhanger, la serie è stata successivamente rinnovata per una terza e ultima edizione.