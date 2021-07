The Sandman: Morte fa la sua comparsa in una foto dal set

Per la prima volta Kirby Howell-Baptiste fa la sua comparsa sul set della serie Netflix The Sandman con indosso il costume di Morte.

Una foto scattata sul set londinese di The Sandman di Netflix potrebbe aver svelato il primo sguardo a Kirby Howell-Baptiste nei panni del suo personaggio, Morte, sorella maggiore di Morpheus, alias Sogno.

La foto pubblicata su Twitter da un locale e poi ricondivisa su Reddit mostra Kirby Howell-Baptiste in costume nero tipico del look di Morte nei fumetti. Nella foto è visibile anche Tom Sturridge, anche lui col costume di Sogno. L'utente Twitter @stef_daydreamer scrive: "Quando ti imbatti in una serie Netflix girata a Richmond..." seguito da un secondo tweet in cui conferma "Ok, stanno girando The Sandman."

Visti i personaggi presenti nell'inquadratura e l'ambientazione nel parco, sembra molto probabile che la scena girata provenga dal fumetto The Sound of Her Wings" e che questa sia la prima apparizione del personaggio di Morte. Nel fumetto, Sogno sta rimuginando da solo dopo aver completato una ricerca vitale, Morte lo trova e offre una prospettiva al suo fratellino.

La scelta di Kirby Howell-Baptiste come Morte ha suscitato alcune lamentele da parte dei fan che si aspettavano che avesse la carnagione innaturalmente pallida come della sua controparte dei fumetti, ma l'autore del fumetto Neil Gaiman ha chiarito di essere totalmente d'accordo col casting senza preoccuparsi troppo delle lamentele. La foto dal set indicherebbe che l'adesione al fumetto resti comunque una delle priorità dello show visti i capelli e il vestito di Morte che evocano immediatamente il suo aspetto classico.

Nel cast anche Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong nei panni di Lucienne, collaboratrice fidata di Sogno che, in occasione della serie Netflix, si trasformerà in donna (il nome originario sarebbe infatti Lucien); Boyd Holbrook sarà Corinzio, un incubo di Morpheus; Asim Chaudhry e Sanjeev Bhaskar interpreteranno rispettivamente Abele e Caino. Tra gli interpreti ci sono inoltre Stephen Fry, Patton Oswalt, Jenna Coleman, Mason Alexander Park, Donna Preston, Niamh Walsh, David Thewlis, Kyo Ra, Razane Jammal, Sandra James Young.