The Running Man: Josh Brolin sarà l'avversario di Glen Powell nel remake di Edgar Wright

La star di Dune e Non è un paese per vecchi si calerà nei panni del minaccioso villain dell'attesa rilettura del classico di Stephen King.

Glen Powell si troverà di fronte un villain davvero letale nella nuova versione di The Running Man firmata da Edgar Wright. A interpretarlo sarà, quasi certamente, Josh Brolin. La star di Dune sta ultimando le trattative per unirsi al cast del film tratto dal romanzo di Stephen King L'uomo in fuga per interpretare l'antagonista dietro il violento reality show.

Il film, che vede nel cast anche Karl Glusman, Katy O'Brian e Daniel Ezra, arriverà nei cinema a fine 2025. Edgar Wright firmerà la sceneggiatura insieme a Michael Bacall e produrrà con i suoi partner di produzione Nira Park e Simon Kinberg. George Linder sarà il produttore esecutivo.

Cosa accade in The Running Man?

L'uomo in fuga ha avuto un primo adattamento nel 1987 con interprete la star Arnold Schwarzenegger. Il romanzo futuristico di Stephen King è un thriller angosciante ambientato in un'America distopica nel 2025. La storia è incentrata su Ben Richards, un uomo disperato che partecipa al violento reality show chiamato The Running Man per vincere la cifra che gli serve per curare la figlia gravemente malata. Il reality show vede il protagonista braccato da vari nemici che gli danno la caccia per ucciderlo. Solo se riuscirà a sopravvivere vincerà la somma in palio.

Josh Brolin non sarà Lanterna Verde, l'attore ha rifiutato il ruolo di Hal Jordan in Lanterns

Per Josh Brolin questo è un momento lavorativo particolarmente felice. A breve lo vedremo nel cast del nuovo film della serie Knives Our in un ruolo a sorpresa che sarebbe stato svelato di recente- Abreve, inoltre, uscirà il suo memoir From Under the Truck.