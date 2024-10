Knives Out 3, Josh Brolin ha svelato il misterioso ruolo del suo personaggio nel sequel?

Josh Brolin ha appena svelato il ruolo che interpreterà in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, terzo capitolo della trilogia di Rian Johnson con al centro la figura del detective Benoit Blanc impersonato da Daniel Craig.

Come ha raccontato Brolin, celebre per aver interpretato il villain Thanos nel Marvel Cinematic Universe, l'attore interpreterà un prete e si dà il caso che avesse manifestato il desiderio di interpretare questo tipo di ruolo alla moglie un anno prima di essere scritturato per il thriller di Netflix.

L'attore ha quindi elogiato anche il regista del film, Rian Johnson, che ha diretto tutte le puntate di Knives Out dal primo film uscito nel 2019.

Cena con delitto - Knives Out: Daniel Craig e Ana De Armas in una scena del film

"Rian [Johnson] è probabilmente il mio nuovo regista preferito. È stata una delle esperienze più belle che abbia mai avuto. Un cast incredibile. Interpreto un prete. Mia moglie me l'ha ricordato... Mi ha detto: 'Ti ricordi che un anno fa hai detto che volevi interpretare un prete? È come se tu avessi materializzato questa cosa'".

Knives Out 3, il casting non finisce mai: ecco una star della trilogia di Spider-Man di Sam Raimi

Il terzo film di Knives Out lo vedrà protagonista insieme a un cast stellare che comprende Jeremy Renner, Mila Kunis, Andrew Scott, Josh O'Connor, Kerry Washington, Daryl McCormack e Thomas Haden Church, oltre a Daniel Craig che tornerà ancora una volta nei panni del detective Benoit Blanc.

Non si sa molto della trama del sequel, attualmente avvolta nel mistero, ma una prima occhiata ha rivelato che in questo capitolo Blanc sfoggerà un look diverso... il che è già qualcosa! Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery uscirà nel 2025.