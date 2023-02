Mena Massoud produrrà un adattamento di The Last King, l'opera di Stephen King

La Press Play Productions, casa di produzione che mira a colmare il divario tra Hollywood, il Medio Oriente e il Nord Africa, fondata da Mena Massoud (star di Aladdin), ha rivelato al sua prima lista di progetti. Fra questi troviamo anche l'idea per un adattamento di The Last King, dalla penna di Stephen King.

Aladdin: Mena Massoud mentre prende la lampada del Genio

Nel dettaglio la Press Play ha uffici a Dubai e Los Angeles, ed è stata creata da Mena Massoud e dal suo partner di produzione Ali Mashayekhi (direttore dello sviluppo dei contenuti in Nord America).

Nell'elenco dei progetti attuali della società troviamo, fra le altre cose, Evolving Vegan (una serie che parla di cibo, viaggi e avventure in sei parti, impegnata ad esplorare l'esplosione sulla scena alimentare dei prodotti a base vegetale in tutto il Nord America, tra cui Los Angeles, Portland, Austin, Città del Messico, Toronto e Vancouver), e un adattamento in lingua straniera di The Last King di Stephen King. Il cortometraggio, realizzato in farsi, si ambienta in Iran e riflette la rivoluzione "Donna, vita, libertà" in corso nel paese. Nel cast troviamo attori iraniano-americani come il comico internazionale Maz Jobrani e Sheila Ommi.

Paddy Considine e Mena Massoud star di Giant, nuovo film di boxe prodotto da Sylvester Stallone

In base a quanto riportato da Deadline, inoltre, la Press Play di Mena Massoud è stata creata per soddisfare un crescente bisogno di storie e contenuti diversi che comprende industrie dell'intrattenimento in rapida crescita: "Negli anni '70 l'Egitto era la terza più grande industria cinematografica del mondo e continua a coltivare un contesto artistico ricco e fiorente per l'intera regione", ha detto Massoud. "Egitto, Giordania, Marocco, Emirati Arabi Uniti e ora l'Arabia Saudita sono tutti terreni fertili per alcuni dei migliori contenuti dentro e intorno al continente africano. Press Play sarà una forza trainante nel portare quelle storie in Occidente. Abbiamo alcuni progetti davvero entusiasmanti in uscita quest'anno e in cantiere e sono entusiasta di colmare il divario tra la regione MENA (Middle East and North Africa) e Hollywood".