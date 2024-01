The Rookie 5 stasera su Rai 2: trama e cast degli episodi di venerdì 12 gennaio

Questa sera su Rai 2 torna The Rookie 5 con Nathan Fillion: ecco la trama e il cast delle puntate inedite in onda il 12 gennaio.

Stasera, 12 gennaio 2024, su Rai 2, in prima serata torna The Rookie 5, la nuova stagione, inedita in Italia, della serie poliziesca con protagonista Nathan Fillion. Nel corso della serata assisteremo a due episodi in prima visione assoluta: ecco il cast e la trama di quello che vedremo.

The Rookie: sinossi della serie

Nathan Fillion, noto per il suo coinvolgimento in altre serie di grande successo come Castle e Firefly, riprende il ruolo di John Nolan, il rookie più anziano del dipartimento di polizia di Los Angeles. La trama è incentratala sulla decisione di Nolan di abbandonare la sua vita tranquilla per inseguire il sogno di diventare un membro delle forze dell'ordine.

The Rookie ha già ottenuto il rinnovo per una sesta stagione, evidenziando il successo della serie. Inoltre, il plauso del pubblico ha generato uno spin-off intitolato The Rookie: Feds.

La trama e il cast delle puntate di venerdì 12 gennaio

Episodio - 13 - Ondata di calore

La città di Los Angeles è sconvolta da un caldo insopportabile e la polizia è costretta ad arginare una serie di situazioni difficili: dalla scoperta di un cadavere in un congelatore alla produzione di fentanyl, un potente farmaco utilizzato come droga, in una casa.

Quando gli agenti sono pronti per un'irruzione, si scopre che all'interno dell'appartamento c'è anche una bambina e Celina eroicamente rischia la vita per salvarla.

Episodio - 14 - Sentenza di morte

Tim entra in una nuova squadra dove l'inserimento non è facile, ma alla fine riesce a conquistare la fiducia di tutti e con i suoi nuovi colleghi libera un ostaggio: la mamma di Cosmo - il bimbo di cui Tamara è la baby-sitter - che è stata rapita a causa dei loschi traffici del marito.

Wesley, invece, cerca di convincere il giudice Rivas che la richiesta di esclusione di un testimone oculare da parte di Monica è un'assurdità, ma pur contro ogni logica, il giudice la accoglie. Gli agenti sospettano che Rivas si sia lasciato corrompere.

Nel frattempo, Nolan, che si è occupato di alcuni attacchi contro i pompieri, riceve una telefonata drammatica che gli comunica che sua madre è morta.

Interpreti e personaggi

Dove vedere The Rookie 5

The Rookie 5 andrà in onda stasera venerdì 12 gennaio su Rai 2 in prima serata alle 21:20 e si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.