The Rookie 5, stasera 17 novembre su Rai 2: trama e cast della serie con Nathan Fillion

Alle 21:00 di stasera, 17 novembre, su Rai 2, torna la quinta stagione di The Rookie. La serie poliziesca, con protagonista Nathan Fillion, sarà trasmessa in prima serata e in anteprima assoluta. Ecco le trame dei due episodi che la rete manderà in onda.

The Rookie: sinossi della serie

Nathan Fillion, noto per il suo coinvolgimento in altre serie di grande successo come Castle e Firefly, riprende il ruolo di John Nolan, il rookie più anziano del dipartimento di polizia di Los Angeles. La trama si svolge attorno alla decisione di Nolan di abbandonare la sua vita tranquilla per inseguire il sogno di diventare un membro delle forze dell'ordine.

The Rookie ha già ottenuto il rinnovo per una sesta stagione, evidenziando il successo della serie. Inoltre, il plauso del pubblico ha generato uno spin-off intitolato The Rookie: Feds.

The Rookie 5 la trama e il cast delle puntate del 17 novembre

Episodio 03 - Dye hard

Chris, ancora convalescente, segue un gruppo online chiamato Dye Hards che dà la caccia a Rosalind. Per Nolan è il primo giorno come agente istruttore e la sua recluta, Celina Juarez, dimostra di avere capacità da sensitiva

Grazie a Celine e a un suo sogno premonitore una donna scomparsa sarà ritrovata. Lucy viene coinvolta in un'operazione che porta alla scoperta dei cadaveri di Phyllis e Raymond Hayman. Una scritta sul muro fa intuire che dietro c'è ancora Rosalind.

Episodio 04 - La scelta

Bailey riceve una chiamata per un'emergenza medica. In realtà si tratta di un inganno della serial killer. Bailey precipita in un serbatoio ma riesce ad avvisare Nolan. L'acqua sta rapidamente riempiendo lo spazio e la grata in alto è ricoperta di trappole esplosive. C'è poco tempo per liberare Bailey.

Il piano perverso immaginato da Rosalind prevedeva che Nolan, per salvare la donna amata, si macchiasse del suo omicidio. Ma le cose non andranno esattamente così.

Interpreti e personaggi

Dove vedere la serie e quante puntate sono

The Rookie 5 va in onda ogni venerdì in prima serata su Rai 2, inoltre è possibile vedere la serie anche in streaming su RaiPlay, sull'app tramite smart Tv, tablet, smartphone e Amazon Fire Tv Stick.

La quinta stagione di The Rookie è composta da ventidue episodi che ci accompagneranno per undici settimane.