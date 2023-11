The Rookie 5, stasera 10 novembre su Rai 2: trama e cast della serie con Nathan Fillion

Stasera 10 novembre su Rai 2, in prima serata e in prima prima visione assoluta inizia The Rookie 5, la nuova stagione della serie poliziesca con Nathan Fillion. Questa sera, in prima visione assoluta, saranno trasmessi due episodi, ecco le trame ed il cast.

The Rookie

Nathan Fillion, che abbiamo già conosciuto in serie di grande successo come Castle e Firefly, torna a vestire i panni John Nolan, il Rookie più anziano della polizia di Los Angele, l'uomo ha deciso di cambiare la sua tranquilla per inseguire il sogno di entrare nelle forze dell'ordine.

La quinta stagione è composta da 22 episodi. The Rookie è stato rinnovato per una sesta stagione. Il successo della serie ha dato vita allo spin-off The Rookie: Feds. La nuove stagioni non sono state ancora trasmesse Negli Stati Uniti a causa dello sciopero degli attori terminato qualche ora fa.

The Rookie 5 la trama delle puntate del 10 novembre

Episodio 01 - Il raddoppio

John Nolan è la squadra sono alle prese con la serial killer Rosalind Dyer(Annie Wersching). Bradford e Chen lavorano sotto copertura con il detective Lopez e il dipartimento di polizia di Las Vegas per arrestare i leader di un'importante impresa criminale.

Episodio 02 - Festa del lavoro

L'agente John Nolan affronta il suo nuovo ruolo come ufficiale di addestramento. Nel frattempo, la missione sotto copertura di successo di Lucy le fa guadagnare un invito a un corso di formazione specializzato a Sacramento.

Interpreti e personaggi

Dove vedere la serie e quante puntate sono

The Rookie 5 va in onda ogni venerdì in prima serata su Rai 2, inoltre è possibile vedere la serie anche in streaming su RaiPlay, sull'app tramite smart tv, tablet, smartphone e Amazon Fire TV Stick.

Gli episodi della quinta stagione di The Rookie sono ventidue e ci accompagneranno per undici settimane.