The Rock: "Non posto i video dei miei allenamenti su Instagram, ecco perché"

The Rock ha pubblicato un video per spiegare ai suoi fans il motivo per cui ha scelto di non condividere su Instagram le sue sessioni di allenamento

The Rock, alias di Dwayne Johnson, ha scelto Instagram per spiegare ai suoi fans il motivo per cui ha deciso di non condividere le sue sessioni di allenamento online. Stiamo attraversando un momento molto difficile e nessuno dovrebbe giudicare il modo in cui gli altri scelgono di viverlo. Magari può essere confortante sapere che The Rock non ti sta giudicando in questo momento.

Come molte altre celebrità anche Dwayne Johnson sta attualmente usando i social media per dare ai fan di tutto il mondo il suo sostegno durante questi giorni così difficili. Su Instagram ha risposto a molte domande: dai suoi giorni a Wrestlemania ai suoi ruoli cinematografici in arrivo. Johnson ha risposto a molte di queste domande dalla sua palestra personale, dove sta chiaramente trascorrendo gran parte del suo tempo.

Molti video, molti Q&A ma mai una sessione di allenamento; The Rock ha infatti scelto, motivato da rispetto ed empatia, di non condividere la sua routine come gesto di solidarietà nei confronti dei suoi fans che, per la maggior parte, non hanno la fortuna di poter disporre di una palestra privata. Nel video di 20 minuti, parla delle ragioni dietro a questa sua scelta:

"Il mio allenamento quotidiano mi aiuta a mantenere l'equilibrio, la mia stabilità mentale e il mio benessere fisiologico. Non sto postando i miei allenamenti perché sono sensibile (forse anche troppo sensibile) ed empatico nei confronti di milioni di persone che in questo momento non possono allenarsi nelle loro palestre. Un giorno potrete farlo nuovamente, non temete, e quando quel giorno arriverà il vostro allenamento sarà effettuato in 'modalità bestia'."