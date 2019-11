The Rock e Danny DeVito si imbucano a un matrimonio: una performance "indimenticabile"

The Rock e Danny DeVito, co-star in Jumanji: The Next Level, hanno deciso di rendere "indimenticabile" il matrimonio di una coppia di sconosciuti, imbucandosi al ricevimento di nozze e mettendosi a cantare per intrattenere gli ospiti.

Sembra un video dei Maroon 5, un film con Vince Vaughn e Owen Wilson... Ma è realtà. O almeno, così vogliono farci credere i due attori, che al termine dei junket per Jumanji: The Next Level, si ritrovano a brindare a bordo piscina a Cabo San Lucas, in Messico. Ma da lì vicino arrivano dei rumori, delle voci, come se qualcuno festeggiando qualcosa... un matrimonio, sembrerebbe. "Ti sei mai imbucato a un matrimonio?" chiede Johnson al collega, e una volta ricevuta risposta negativa da DeVito, il dado è tratto.

Poco dopo vediamo infatti i due passare dalla cucina dell'edificio, e arrivare fino in sala ricevimenti, dove fanno il loro ingresso intonando Unforgettable di Nat King Cole.

E il filmato va avanti così, con loro che cantano leggendo il testo del brano sullo smartphone, e un'audience in delirio composta dagli ospiti dell'evento.

Le celebrità concludono la loro comparsata complimentandosi con Kristine e Will, gli sposi, e posando per delle foto ricordo.

Ma un 'consiglio' per una vita coniugale serena arriva direttamente da Danny DeVito, che commentando in seguito l'accaduto con il collega, raccomanda allo sposo di acquistare una casa abbastanza da grande, così da non dover necessariamente avere la moglie sempre davanti. Allora, a quel punto, si unisce anche Dwayne Johnson alla rubrica "matrimonio perfetto", e spiega: "Ci sono 5 parole che, come abbiamo fatto io e Danny, si dovrebbero adottare come mantra in un matrimonio 'Sì tesoro, hai ragione tu'".

The Rock ha poi condiviso la storia anche su Instagram, rinnovando i suoi più sinceri auguri alla coppia.

E a proposito di feste e festeggiamenti, Jumanji: The Next Level sarà nelle sale italiane dal giorno di Natale.