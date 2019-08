The Rider - Il sogno di un cowboy, una clip del film in esclusiva

The Rider - Il sogno di un cowboy, arriverà in Italia il 29 agosto: ecco una clip in esclusiva del film premiato come Miglior Film 2018 della National Society of Film Critics.

Dal 29 agosto Wanted Cinema porterà nelle sale italiane The Rider - Il sogno di un cowboy diretto dalla regista cinese Chloé Zhaom il film, del quale vi presentiamo una clip in anteprima, è basato sulla vera storia del giovane cowboy Lakota, Brady Jandreau

L'idea del film è nata a Zhao, che presto dirigerà Eternals il nuovo film prodotto da Marvel Studios, nel 2015 durante una visita nella riserva di Pine Ridge, nel Sud Dakota, dopo essersi imbattuta nel giovane cowboy Lakota, Brady Jandreau. Il ragazzo, nonostante la sua carnagione chiara, è membro della tribù Sioux Lower Brule e dall'età di otto anni si guadagna da vivere come addestratore di cavalli selvaggi. Brady sembra cogliere e anticipare ogni movimento dell'animale come fossero connessi in una sorta di danza: uno cede il passo all'altro fino a instaurare un legame di totale fiducia. È un evento così portentoso da osservare che la regista ha subito iniziato a raccogliere le idee per realizzarne un lungometraggio, ma in seguito ad un grave incidente subito nel 2016 durante un rodeo, il giovane oggi vive con una placca di metallo in testa e soffre di problemi di salute associati a una lesione cerebrale. Il film è interpretato da Brady stesso, dalla sua famiglia e dai suoi amici, tutti attori non professionisti.

"Mentre ascoltavo Brady riflettere sui primi mesi della sua vita dopo l'incidente - ha spiegato la regista Chloe Zhao - ho capito che doveva essere lui ad interpretare se stesso nel film, e lo stesso doveva accadere per i suoi familiari e amici. Tutto il cast proviene dalla riserva, incluso il padre di Brady; Tim, un cowboy della vecchia scuola che gli ha insegnato tutto ciò che sa, la sua vivace sorellina Lilly, che ha la Sindrome di Asperger e si esprime completamente libera da inibizioni, i suoi amici del rodeo che condividono le speranze, le paure e i sogni di Brady e uno dei suoi migliori amici Lane, che è completamente paralizzato dopo un incidente che ha messo fine alla sua promettente carriera di cowboy con i tori. Attraverso il viaggio di Brady ho voluto esplorare la nostra cultura riguardo alla mascolinità e offrire una versione più sfumata del classico cowboy americano. Ho voluto anche far vedere un ritratto autentico del ruvido, onesto e bellissimo cuore dell'America che amo e rispetto profondamente".

In attesa del 29 agosto, data di uscita del film in Italia, Movieplayer vi presenta in esclusiva una video clip di The Rider - Il sogno di un cowboy. La pellicola dopo un importante percorso festivaliero da Cannes a Toronto passando per il Sundance, si è aggiudicata il premio come Miglior Film 2018 della National Society of Film Critics.