The Rhythm Section, stasera su 20 Mediaset: trama e cast del film con Jude Law

The Rhythm Section è il film che stasera va in onda su 20 Mediaset: trama e cast della pellicola con Jude Law

Questa sera, 17 aprile, su 20 Mediaset in prima serata alle 21:00 circa, verrà trasmesso il film The Rhythm Section diretto da Reed Morano. La pellicola segue Stephanie Patrick, interpretata da Blake Lively, una donna che cerca vendetta contro coloro che hanno causato la morte della sua famiglia in un incidente aereo. La sceneggiatura del film è stata scritta da Mark Burnell. Trama, cast, curiosità è trailer del lungometraggio.

The Rhythm Section: Trama

The Rhythm Section segue la storia di Stephanie Patrick, una giovane donna devastata dalla morte della sua famiglia in un incidente aereo. Dopo anni trascorsi tra droga e prostituzione, Stephanie viene contattata da un ex agente dell'MI6, Iain Boyd, che le rivela la verità sulla morte dei suoi cari e le offre l'opportunità di ottenere vendetta.

Boyd addestra Stephanie per diventare una spia e una combattente altamente addestrata, insegnandole tecniche di sopravvivenza e tattiche di spionaggio. La giovane inizia la sua missione per vendicare la morte dei suoi familiari, attraverso una serie di azioni pericolose, in cui si troverà ad affrontare nemici potenti e senza scrupoli. In questa lotta contro il tempo, Stephanie dovrà cercare di non cadere sotto la pressione dei nemici, e affrontare il suo dolore interiore. Tra Dublino, Madrid, New York e Londra, Stephanie cercherà la verità su chi ha causato la morte della sua famiglia e si batterà per riuscire a portare a termine la sua vendetta.

The Rhythm Section: Curiosità

The Rhythm Section in Italia non è stato distribuito al cinema ma è stato pubblicato su Prime Video il 23 luglio 2020. Blake Lively ha subito un infortunio durante le riprese della pellicola: si è rotta la mano durante una scena d'azione. Il film è stato girato in molte location diverse, tra cui Dublino, Madrid, New York, Filadelfia e Londra. Lively ha fatto tutto il possibile per prepararsi per la sua parte, incluso imparare il dialetto irlandese. La colonna sonora stata composta da Steve Mazzaro, che aveva già lavorato con Morano per la serie televisiva The Handmaid's Tale. Il trailer del lungometraggio è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity.

The Rhythm Section: Interpreti e personaggi