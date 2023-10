The Reunion, stasera su Rai 2 torna la miniserie thriller francese: trama e cast della seconda puntata

Stasera in prima serata su Rai 2 va in onda The Reunion: trama e cast della seconda puntata della miniserie francese.

Stasera, 11 ottobre, in prima serata, alle 21:20 su Rai 2, va in onda la seconda puntata di The Reunion. La miniserie thriller francese, che ci terrà compagnia per tre settimane, si basa sul romanzo La Ragazza e la Notte di Guillaume Musso. Trama e cast degli episodi di stasera.

The Reunion: Trama

Costa Azzurra, inverno 1997: un campus prestigioso avvolto nella neve. Una giovane ragazza scompare nella notte. Tre amici legati da un segreto tragico. Primavera 2022: Una volta inseparabili, Fanny, Thomas e Maxime non si sono più parlati dalla scomparsa di Vinca in quella notte d'inverno del 1997.

Quando, 25 anni dopo, Thomas decide di rompere questo silenzio partecipando a un incontro degli ex studenti del liceo Saint-Exupéry, senza saperlo, mette in pericolo la vita di tutti quelli che lo circondano, a cominciare da quella di Maxime. Perché in quella notte, Thomas e Maxime hanno commesso un omicidio e murato il cadavere nella palestra del liceo, che verrà demolita nei prossimi giorni. Come affronteranno i due amici la situazione? Tutto sembra essere legato alla scomparsa di Vinca. Una scomparsa a cui Thomas ancora non vuole arrendersi.

Puntata dell'11 ottobre

Episodio 3

Francis viene rapito da casa sua da un uomo mascherato. Fanny confessa a Thomas di essere stata complice di Vinca, la quale le ha chiesto di scattare delle foto di lei e Richard per ricattarlo. Nel frattempo, Maxime subisce le pressioni degli 'amici ostili' di suo padre Francis. Con il padre irraggiungibile, ora tocca a Maxime ripagare il debito.

Episodio 4

Il segreto è ormai troppo grande da sopportare per Thomas e Maxime e i due confessano ad Annabelle di aver ucciso un uomo innocente. Nel frattempo, Francis è ancora torturato dall'uomo mascherato, ora chiamato Alexis. Un vecchio articolo del giornale studentesco fa ricordare a Thomas la strana somiglianza tra Fanny e Vinca.

Cast