The Redeem Team: le Olimpiadi della riscossa, su Netflix in streaming da oggi

The Redeem Team: le Olimpiadi della riscossa, il docufilm sull'avventura della nazionale USA di basket alle Olimpiadi del 2008, sbarca su Netflix in streaming da oggi 7 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Medaglia di bronzo: tre parole che risuonano come una melodia per qualunque atleta impegnato alle Olimpiadi, ma come una bruciante sconfitta se riguarda il risultato ottenuto dalla Nazionale statunitense di basket. È uno dei tre sport nazionali per gli americani: questo impone che nella massima competizione l'unica medaglia possibile sia quella d'oro, ma ad Atene 2004 accadde l'impensabile, con la sconfitta 89-81 contro l'Argentina in semifinale e la magra consolazione nella finalina contro la Lituania.

The Redeem Team: le olimpiadi della riscossa, una sequenza

Così, da quel momento, l'obiettivo chiaro per il Dream Team, che per l'occasione divenne The Redeem Team, divenne quello di riscattare le Olimpiadi greche e presentarsi nel 2008 a Pechino con la dichiarata intenzione di riprendersi lo scettro a cinque cerchi. Attraverso filmati inediti e materiale dietro le quinte, questo documentario offre un affascinante racconto sul lavoro svolto dalla squadra nella preparazione alla competizione e durante il torneo, includendo interviste sorprendenti con atleti e allenatori come Dwyane Wade, LeBron James e Mike "Coach K" Krzyzewski. Il trionfo sarebbe giunto contro la Spagna per 118-107, e non fu affatto semplice: ma gli States non avrebbero mai potuto fallire, stavolta...