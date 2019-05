The Rain 2, su Netflix in streaming da oggi!

Dal 17 maggio torna The Rain su Netflix: disponibile la seconda stagione della serie tv, che è il primo show danese ad entrare a far parte delle serie Originali.

Siamo a metà maggio e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è The Rain con la sua seconda stagione, in cui torneranno in scena i giovani protagonisti danesi, tra l'horror e il dramma.

Gli eventi della prima stagione sono ambientati sei anni dopo l'estinzione quasi totale dell'umanità nell'area della Scandinavia a causa di un brutale virus trasmesso dalla pioggia. I sopravvissuti devono unire le forze per cercare segni di vita, scoprendo che nel mondo c'è ancora posto per i dilemmi e i sentimenti che contraddistinguono da sempre la vita degli adolescenti.

The Rain, già disponibile su Netflix, coniuga uno sguardo al genere survival, alle atmosfere apocalittiche e alla tradizione dell'horror a tema complottistico con un'ambientazione tipicamente nordica. Il progetto è stato creato da Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen e Christian Potalivo. I protagonisti sono Alba August, Mikkel Boe Folsgaard, Lucas Lynggaard Tonnesen, Lars Simonsen, Iben Hjejle, Angela Bundalovic, Sonny Lindberg, Jessica Dinnage, Lukas Lokken e Johannes Kuhnke.

The Rain 2 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.