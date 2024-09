The Quiet Son vince il Leoncino d'oro a Venezia 2024

Domani col verdetto ufficiale si concluderà l'81 Mostra del Cinema di Venezia. Nel frattempo cominciano ad arrivare le prime notizie sui premi collaterali. La cerimonia di premiazione del Leoncino d'Oro istituito da AGISCUOLA e promosso da A.G.I.S., A.N.E.C. e David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano ha visto il trionfo di The Quiet Son, pellicola franco-belga diretta da Delphine e Muriel Coulin, con la seguente motivazione:

"Con grande coraggio, il film affronta fino in fondo le conseguenze dell'incomunicabilità e della violenza, esprimendole attraverso l'impotenza di un genitore di fronte alla frattura del legame con il proprio figlio. La ricerca di appartenenza, come via di fuga dalla fragilità umana, come sfogo, diventa il punto di rottura che segna il destino del protagonista. Crudo e autentico, il film si rivela una testimonianza necessaria e urgente in grado di parlare a generazioni diverse. Per queste motivazioni, il Leoncino d'oro dell'81a edizione della mostra internazionale di arte cinematografica della Biennale di Venezia va a The Quiet Son di Delphine e Muriel Coulin." Per approfondire potete leggere la nostra recensione di The Quiet Son.

Vincent Lindon abbraccia il figlio in The Quiet Son

La giuria ha assegnato la Segnalazione Cinema For UNICEF al film Familia di Francesco Costabile con la seguente motivazione:

"Per l'intensità e l'efficacia con cui l'opera ti trascina in una quotidianità drammatica, in cui la brutalità del sistema patriarcale si tramanda di generazione in generazione. Per aver reso evidente che la negazione dell'infanzia e la violenza non possono che generare odio e nuovi abusi, la Segnalazione Cinema for UNICEF dell'81esima edizione della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica della Biennale di Venezia va a Familia di Francesco Costabile."

Il Leoncino d'Oro Agiscuola si inserisce nel quadro delle attività di Agiscuola, che ha come obiettivo principale quello di avvicinare i giovani al cinema e al teatro, considerati strumenti formativi fondamentali. Questi, insieme ad altri linguaggi iconico-verbali, rispondono alle esigenze di una scuola moderna, che non può più essere tradizionale e conservatrice, ma deve aprirsi a nuove esperienze e stimoli sociali, pedagogici e didattici.

Il Leoncino d'Oro è una delle iniziative organizzate da AGISCUOLA in collaborazione con AGIS, ANEC e l'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, con il supporto del MIC e del MIM, per avvicinare i giovani al cinema. Questa iniziativa offre loro l'opportunità di partecipare attivamente e vivere in prima persona una delle più prestigiose manifestazioni cinematografiche.