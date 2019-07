The Quake – Il Terremoto Del Secolo: una clip dal disaster movie in esclusiva

The Quake - Il Terremoto Del Secolo, il disaster movie di John Andreas Andersen, in esclusiva una clip del film che uscirà in Italia l'8 agosto.

The Quake - Il terremoto del secolo, il disaster movie di John Andreas Andersen del quale oggi vi presentiamo una clip in esclusiva, arriverà nelle sale l'8 agosto grazie a Altre Storie e Minerva Pictures.

The Quake - Il terremoto del secolo è incentrato sul geologo Kristian Elkjord, un uomo la cui vita privata è appesa a un filo: l'ossessione verso il suo lavoro lo ha portato a separarsi dalla moglie Idun e a trascurare i due figli: lo studente universitario Sondre e la piccola Julia. La sua grande esperienza e il suo intuito di geologo lo portano a scoprire che Oslo è minacciata da un catastrofico terremoto, abbastanza potente da distruggere l'intera città. Convincere di questo le persone che gli stanno intorno sarà un'impresa difficile, ma non abbastanza da scoraggiarlo a tentare di salvare la sua famiglia intrappolata in uno dei grattacieli più alti di Oslo, duramente colpito dallo sciame sismico che violentemente sta demolendo ogni cosa.

Kristoffer Joner veste i panni del gelogo Kristian Elkjord, la moglie Idun è interpretata da Ane Dahl Torp. Jonas Hoff Oftebro ed Edith Haagenrud-Sande sono rispettivamente Sondre e Julie. Il cast è completato da Stig R. Amdam. The Quake - Il terremoto del secolo è considerato il sequel ideale di The Wave di Roar Uthaug del 2015 con cui condivide gran parte del cast. La regia è firmata da John Andreas Andersen mentre la sceneggiatura è stata affidata a John Kåre Raake e Harald Rosenløw-Eeg.

A Proposito del suo film John Andreas Andersen ha dichiarato che nel 2015 "The Wave dimostrò che la Scandinavia nonostante i budget limitati potesse battersela con Hollywood in un ambito sul quale i film americani hanno da sempre eccelso: il così detto High Concept movie", aggiungendo "la mia speranza è che questo film conduca lo spettatore in un viaggio pieno di azione, avvincente sotto il punto di vista emotivo e visivo!".

The Quake - Il terremoto del secolo arriverà nelle sale italiane l'8 agosto, in attesa dell'uscita, Movieplayer.it vi propone in esclusiva una video clip del film distribuito da Altre Storie e Minerva Pictures.