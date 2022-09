The Pursuit of Love - Rincorrendo l’amore, Lily James scatenata nel trailer italiano della serie Sky

Un ritratto irriverente dei vizi e delle virtù della classe nobiliare inglese della prima metà del Novecento nel trailer italiano di The Pursuit of Love - Rincorrendo l'amore, con Lily James, Andrew Scott, Emily Beecham e Dominic West.

Tradizione, romanticismo, ma anche nobiltà annoiata e ironia sono i tratti della nuova miniserie The Pursuit of Love - Rincorrendo l'amore, di cui oggi è stato svelato il trailer italiano. Un ritratto irriverente dei vizi e delle virtù della classe nobiliare inglese della prima metà del Novecento, in arrivo su Sky Serie e in streaming su NOW dal 18 settembre, quando tutti gli episodi saranno subito disponibili. Per i clienti con Sky Q via satellite, la serie è disponibile anche in 4K HDR.

Tratta dall'omonimo libro del 1945 di Nancy Mitford (in Italia Rincorrendo l'amore, Adelphi Edizioni), The Pursuit of Love - Rincorrendo l'amore è una miniserie in 3 puntate (prodotta da BBC) con un cast d'eccezione: Lily James (Downton Abbey, Pam & Tommy), attualmente impegnata nelle riprese del nuovo film di Saverio Costanzo Finalmente all'alba, Andrew Scott, Dominic West, Emily Beecham, Emily Mortimer. Nella miniserie, quest'ultima ne firma anche la sceneggiatura e la regia.

Nell'Europa prima della Seconda Guerra Mondiale, la carismatica e impavida Linda Radlett (Lily James) e la sua migliore amica e cugina, Fanny Logan (Emily Beecham), sono alla ricerca del marito ideale - qualunque cosa significhi. Le due, in un mondo sempre più caotico e decadente, si ritrovano coinvolte in una serie di avventure e disavventure bizzarre e decisamente imprevedibili. La tanto ambita ricerca dell'amore si rivelerà un successo oppure sarà un fallimento?