Lily James bacia Dominic West, ma lui e la moglie rispondono alle foto e alle polemiche

A seguito delle foto che ritraggono Dominic West mentre bacia Lily James, l'attore ha firmato insieme alla moglie una nota in cui definiscono "forte" il loro matrimonio, in risposta alle numerose polemiche che hanno travolto la star di The Affair e l'attrice con cui reciterà nella nuova serie tv The Pursuit of Love.

Nelle scorse ore sui social è esplosa la "bomba" riguardante Dominic West e Lily James. I due attori sono stati infatti paparazzati mentre si trovavano a Roma: gli scatti in questione li ritraggono in atteggiamenti che sono stati subito ricondotti ad una relazione amorosa e questo non poteva che scatenare la reazione della gente che, come prevedibile, si è divisa tra coloro che attaccano Lily James e coloro che invece puntano il dito soprattutto contro West. L'attrice, ad esempio, è stata ripetutamente accusata, anche con termini offensivi e pesanti, di "aver distrutto un matrimonio", in riferimento al fatto che il protagonista di The Affair sia sposato da molti anni con Catherine Fitzgerald, produttrice con cui ha avuto quattro figli.

Non sono mancati però, post di coloro che scelgono invece di difendere la star di Cenerentola, sottolineando il fatto che lei, da single, non abbia nulla di cui vergognarsi. In un tweet si legge, infatti: "Lily James può fare quello che vuole. Lei è single. Dominic West è sposato. Solo una di queste persone viene offesa online. La vostra misoginia si sta mostrando, gente".

In un altro post si legge: "E così su Twitter vediamo Lily James in tendenza e offesa perché ha sposato un uomo sposato ma non si parla dell'uomo sposato che è, appunto, sposato (ed anche famoso)". Molti altri hanno fatto eco al sentimento che emerge in questi due tweet, dicendo che "questo ha appena dimostrato i due pesi e le due misure" e che "questo è solo un altro esempio di una società sessista che incolpa le donne e lascia gli uomini impuniti".

Lily James can do whatever she wants. She is single. Dominic West is married. Only one of these people is being slut shamed online. Your misogyny is showing, people. — Kolley Kibber 🇪🇺 (@camcamdamn) October 12, 2020

It's sooo Twitter to see Lily James trending and being slut shamed because she's spotted kissing a married man but not said married man who is, you know, married (and famous too) — Caroline Saram-oOo-wicz 👻 (@cazzaay) October 12, 2020

Lily James and Dominic West spotted out and about in Rome pic.twitter.com/N5ugIzQsIf — Film Updates (@FilmUpdates) October 12, 2020

C'è poi chi, successivamente, ha sottolineato come Dominic West e sua moglie potrebbero essersi separati senza averlo dichiarato pubblicamente oppure chi dice che i due vivano un matrimonio che non prevede la monogamia. Eppure, nelle scorse ore, West e Fitzgerald hanno condiviso una nota scritta a mano nella quale dichiarano che il loro matrimonio "è forte". La coppia è stata inoltre immortalata mentre si baciava fuori dalla propria casa. "Il nostro matrimonio è forte e lo siamo ancora di più insieme. Grazie", si legge nella nota, firmata sia da West che da FitzGerald.

Dominic West, 50 anni, ha rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda riguardante la sua recente vacanza romana con Lily James, di 19 anni più giovane, con cui reciterà nella serie tv The Pursuit of Love.