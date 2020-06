The Punisher: Gerry Conway lancia una campagna per "riappropriarsi" del logo

Il logo di The Punisher è al centro di una dura battaglia sostenuta anche dal creatore del personaggio che vorrebbe vietarne l'utilizzo alle forze di polizia, in particolare dopo le recenti notizie di cronaca.

Gerry Conway ha quindi deciso di ideare una campagna online per cercare un modo di associare nuovamente l'iconica immagine del teschio a un'idea positiva.

Per sostenere il movimento Black Lives Matter, Gerry Conway ha dichiarato: "Sto cercando un giovane artista di colore nel mondo dei fumetti che voglia partecipare a un piccolo progetto di raccolta fondi per #BLM per poter reclamare il teschio di Punisher come simbolo di giustizia invece che dell'oppressione della polizia che non segue la legge". L'artista ha aggiunto: "Questo piccolo progetto è aperto a chiunque voglia partecipare con il proprio tempo e i propri sforzi. Non è un lavoro pagato, è ideato per raccogliere fondi a favore di BLM. Spero di usare più di un artista con vari stili e approcci artistici".

I'm looking for young comic book artists of color who'd like to participate in a small fundraising project for #BLM to reclaim the Punisher skull as a symbol of justice rather than lawless police oppression. Respond and follow so we can DM. https://t.co/QqnHNiPvzw — Gerry Conway (@gerryconway) June 5, 2020

To be clear, this little project is open to anyone who wants to contribute their time and effort. It's not a paying gig, it's intended to raise funds to support BLM. I hope to use multiple artists with a variety of styles and artistic approaches. — Gerry Conway (@gerryconway) June 6, 2020

Conway, già nel 2019, aveva spiegato che non apprezzava l'uso del logo utilizzato da Frank Castle, che nei fumetti diventa un vigilante per vendicarsi dell'omicidio della sua famiglia, dichiarando: "Ogni 'poliziotto' che indossa un logo di Punisher durante il suo lavoro sta identificando le forze dell'ordine con un criminale. Questi 'poliziotti' sono una disgrazia per tutti gli agenti seri che lavorano ovunque. Mostrano uno stupido livello di irresponsabilità e dovrebbero essere licenziati immediatamente".

Recentemente i portavoce della Marvel hanno rivelato che stanno "valutando seriamente" come affrontare la situazione legata all'uso del logo da parte di alcuni membri della polizia.