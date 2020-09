The Prom: Ryan Murphy svela la data di uscita del film Netflix, pieno di star

Svelata la data di uscita di The Prom, il nuovo film in uscita su Netflix diretto da Ryan Murphy che vede nel cast Kerry Washington, Meryl Streep e Nicole Kidman.

Attraverso una foto condivisa su Instagram, Ryan Murphy autore di The Prom, ha svelato la data di uscita del film: l'11 dicembre arriverà su Netflix, con il suo cast pieno zeppo di star di serie A.

"L'11 Dicembre, lascia che Netflix ti porti al ballo di fine anno che non hai avuto quest'anno" ha scritto Murphy nel post, rendendo nota la data ufficiale di uscita del film. Nicole Kidman, Meryl Streep, James Corden, Kerry Washington guidano il cast corale di The Prom, adattamento dell'omonimo musical di Broadway che racconta la storia di Emma (Jo Ellen Pellman), una studentessa del liceo che vive in Indiana e a cui viene impedito di portare al ballo di fine anno la sua fidanzata. Proprio a questo punto entrano in gioco quattro star del mondo di Broadway (Streep, Kidman, Corden e Rannells) che decidono di rimettersi in gioco per sostenere la teenager in questa buona causa. Per quanto riguarda la sceneggiatura, è stata firmata a quattro mani da Bob Martin e Chad Beguelin, mentre Murphy, Alexis Woodall, Bill Damaschke e Dori Berinstein si sono occupati della produzione.

Nei giorni scorsi, il regista statunitense aveva scritto su Instagram: "Scoprite l'incredibile cast pieno di icone di The Prom, il film prodotto per Netflix. Un gruppo di veri soldati che si sono allacciati le cinture e hanno finito le riprese durante il COVID in modo da poter dare a tutti una storia in grado di ispirare, di cui tutti abbiamo bisogno ora". Ricordiamo che Murphy tornerà su Netflix già a partire da questa settimana con Ratched, la serie tv che lo vede impegnato come regista e che vedrà Sarah Paulson protagonista nel ruolo di Mildred Ratched, l'infermiera del film Qualcuno volò sul nido del cuculo.