The Prom: Jo Ellen Pellman sarà la protagonista accanto a Meryl Streep

The Prom, l'adattamento del musical di Broadway, avrà come protagonista l'attrice esordiente Jo Ellen Pelmman.

The Prom ha trovato la sua protagonista: Jo Ellen Pellman, recentemente apparsa in The Deuce, è stata scelta come protagonsita del film diretto da Ryan Murphy che avrà come protagoniste Meryl Streep e Nicole Kidman.

Nell'adattamento del musical di Broadway Jo avrà la parte di Emma, una studentessa del liceo che vive in Indiana e a cui viene impedito di portare al ballo della scuola la sua fidanzata. Dopo la decisone controversa, quattro star del mondo di Broadway (interpretate da Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman e Andrew Rannells) decidono di sostenere una buona causa e provare a iniziare una nuova fase della propria carriera aiutando la teenager.

Il film The Prom avrà nel cast anche Keegan-Michael Key, Ariana DeBose, ogan Riley Hassel, Sofia Deler, Nico Greetham, e Nathaniel J. Potvin. La regia del progetto prodotto da Netflix è stata affidata a Ryan Murphy e la sceneggiatura è firmata da Bob Martin e Chad Beguelin.

Il lungometraggio arriverà sulla piattaforma di streaming nell'autunno 2020.