The Prom: la data di uscita e una foto dal set in cui appaiono anche Nicole Kidman e Meryl Streep

The Prom, il nuovo film diretto da Ryan Murphy che ha condiviso una foto dal set, ha ora una data di uscita: il 25 dicembre, proprio in tempo per festeggiare Natale.

Il regista ha condiviso online lo scatto in cui appaiono anche le star Nicole Kidman e Meryl Streep, annunciando che le riprese sono state concluse nonostante la pandemia.

Ryan Murphy ha scritto: "Incontrate l'incredibile cast pieno di icone di The Prom, il film prodotto per Netflix. Un gruppo di veri soldati che si sono allacciati le cinture e hanno finito le riprese durante il COVID in modo da poter dare a tutti una storia in grado di ispirare di cui tutti abbiamo bisogno ora. Natale è proprio dietro l'angolo...".

Nell'adattamento del musical di Broadway si racconterà la storia di Emma (ruolo affidato a Jo Ellen Pellman), una studentessa del liceo che vive in Indiana e a cui viene impedito di portare al ballo della scuola la sua fidanzata.

Dopo la decisione controversa, quattro star del mondo di Broadway (interpretate da Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman e Andrew Rannells) decidono di sostenere una buona causa e provare a iniziare una nuova fase della propria carriera aiutando la teenager.

Il film The Prom avrà nel cast anche Keegan-Michael Key, Ariana DeBose, ogan Riley Hassel, Sofia Deler, Nico Greetham, e Nathaniel J. Potvin. La regia del progetto prodotto da Netflix è stata affidata a Ryan Murphy e la sceneggiatura è firmata da Bob Martin e Chad Beguelin.