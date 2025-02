The Phoenician Scheme, il nuovo film di Wes Anderson, ha ora una data di uscita

Focus Features ha rivelato la data di uscita del prossimo film diretto da Wes Anderson intitolato The Phoenician Scheme: l'appuntamento negli Stati Uniti è previsto per il 30 maggio, per poi ampliare il numero di sale dove sarà programmato dal 6 giugno.

Come ricorda anche il sito di Deadline, la scelta dei distributori sembra far prevedere un debutto al Festival di Cannes nelle prime settimane di maggio.

I primi dettagli di The Phoenician Scheme

Wes Anderson in precedenza ha presentato al festival francese opere come Asteroid City, accolto sulla Croisette da una standing ovation di 7 minuti nel 2023, e The French Dispatch. Alla Mostra del Cinema di Venezia, invece, era stato proiettato il corto La meravigliosa storia di Henry Sugar, tratto da un racconto di Roald Dahl e con star Benedict Cumberbatch.

Il filmmaker è co-autore della sceneggiatura di The Phoenician Scheme insieme a Roman Coppola, con cui aveva già firmato gli script di Asteroid City e Moonrise Kingdom.

Le riprese si sono svolte in Germania, grazie alla collaborazione con Studio Babelsberg.

Il cast del film

Il nuovo lungometraggio racconta la storia di una famiglia e del loro business. I protagonisti sono Benicio del Toro nella parte di Zsa-zsa Korda, uno degli uomini più ricchi d'Europa; Mia Threapleton sarà Sorella Liesl, una suora e figlia di Zsa-zsa; Michael Cera avrà la parte di Bjorn Lund, il loro tutore.

Tra gli interpreti ci saranno poi anche Tom Hanks, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Mathieu Amalric, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Richard Ayoade, Rupert Friend, Hope Davis, e Benedict Cumberbatch.

Anderson ha anche prodotto il film tramite la sua American Empirical Pictures, in collaborazione con Steven Rales di Indian Paintbrush, Jeremy Dawson e John Peet.