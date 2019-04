The Perfect Date, su Netflix in streaming da oggi!

Da oggi 12 aprile arriva The Perfect Date su Netflix: disponibile in streaming la comedy con Noah Centineo nei panni del ragazzo perfetto...

Inizia aprile e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è The Perfect Date, la comedy originale che vede come protagonista il giovane Noah Centineo, già visto in The Fosters e nel film Tutte le volte che ho scritto ti amo.

Al centro della storia ci sarà Brooks Rattigan, interpretato da Noah Centineo, che si ritrova ad aver bisogno di soldi e delle giuste referenze per entrare in un'università prestigiosa. Il ragazzo sfrutta quindi l'opportunità di guadagnare dei soldi facili fingendo di essere il fidanzato di una ragazza indipendente e decisa chiamata Celia Lieberman (Laura Marano), scoprendo di essere bravo in questa inaspettata attività. In collaborazione con il suo amico programmatore Murph (Odiseas Georgiadis) crea e lancia una app in cui si offre per accompagnare le persone in vari eventi. Durante i suoi incontri, Brooks fa però la conoscenza della ragazza dei suoi sogni (Camila Mendes) e quando il suo "lavoro" inizia ad avere successo, il ragazzo deve riconsiderare tutto quello di cui era certo.

Noah Centineo, parlando del personaggio interpretato nel film diretto da Chris Nelson, ha dichiarato: "Ho avuto la possibilità di interpretare più persone sul set ed è stato fantastico. Essendo un attore si è trattata di un'esperienza davvero divertente". L'attore ritroverà sul set Laura Marano, con cui ha condiviso il piccolo schermo in Austin and Ally.

The Perfect Date è solo una delle tante novità in catalogo ad aprile su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.