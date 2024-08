The Penguin: svelati titoli e durata dei primi quattro episodi dello spin-off di The Batman

Per il sequel di The Batman di Matt Reeves dovremo aspettare ancora un bel po' (potrebbe arrivare nelle sale solo verso la fine del 2026, se i recenti aggiornamenti sulla produzione si riveleranno accurati), ma in compenso potremo vedere come la storia di Oswald Cobblepot (o "Oz Cobb") di Colin Farrell continuerà nella serie Max The Penguin, che arriverà sul servizio di streaming il mese prossimo.

I primi quattro episodi

Ora, @Cryptic4KQual ha rivelato i titoli e la durata dei primi quattro episodi. La première della serie dura ben 67 minuti, mentre i tre episodi successivi durano poco meno di un'ora. Di seguito potete vedere la lista.

EP 1 - After Hours (1 hr 7 mins)

EP 2 - Inside Man (56 mins)

EP 3 - Bliss (59 mins)

EP 4 - Cent'Anni (58 mins)



Just these four for now#ThePenguin #max https://t.co/T7FyHJQayJ pic.twitter.com/ahDkjTfqUE — Cryptic HD QUALITY (@Cryptic4KQual) August 26, 2024

Riprendendo poco dopo la morte di Carmine Falcone verso la fine del film di Matt Reeves, la miniserie vedrà Oz tentare di affermarsi come successore del famigerato gangster, ma si imbatterà in un ostacolo imprevisto sotto forma di Sofia Falcone, forse ancora più spietata e fuori di testa.

"Matt Reeves ha proposto una storia alla Scarface, sull'ascesa al potere", ha spiegato la creatrice della serie Lauren LeFranc in una recente intervista a Empire. "L'ho trasformata in uno studio psicologico di quest'uomo. I mafiosi storicamente sono noti all'opinione pubblica, ma lui è solo un uomo. Un uomo molto complicato".

L'iconico cattivo di Batman è stato rappresentato in molti modi sulla pagina e sullo schermo nel corso degli anni, ma di solito proviene da una famiglia benestante. "Questo è ciò che lo differenzia dalle precedenti versioni del Pinguino nei fumetti, dove proveniva da una famiglia ricca e conosciuta", osserva LeFranc.

"Matt lo aveva già reso un personaggio inferiore, in quanto nel film lavorava per Carmine Falcone, ma non sapevamo nulla della sua famiglia. Quindi per me era importante che venisse dal nulla e che desiderasse davvero ottenere uno status maggiore ed essere considerato più importante".

Il cast della miniserie comprende anche Cristin Milioti (Sofia Falcone), Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O'Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio (Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) e Theo Rossi (Dr. Julian Rush). Julian Rush).