The Penguin: il Jim Gordon di Jeffrey Wright apparirà nella seconda stagione? La risposta dell'attore

La star di The Batman e interprete di Jim Gordon, Jeffrey Wright, ha parlato di The Penguin e del prossimo sequel di The Batman di Matt Reeves.

In The Batman c'è stato un teso scambio di battute tra il tenente Jim Gordon e Oz Cobb, e siamo sicuri che l'incorruttibile agente del GCPD sarà scioccato come chiunque altro nell'apprendere che il mafioso è ora il Kingpin di Gotham City.

The Penguin ha soddisfatto la maggior parte dei fan, ma l'assenza di personaggi come Batman e Gordon ha costituito un'innegabile fonte di distrazione. Sebbene The Batman 2 possa spiegare la loro assenza, un cameo di uno dei due nella serie HBO sarebbe stato gradito e avrebbe contribuito a creare una maggiore sensazione di connessione.

The Penguin e Jim Gordon

Parlando con Inverse, l'attore di Jim Gordon Jeffrey Wright ha confermato: "Non si è parlato di una mia presenza in questa prima stagione". Alla domanda se sarebbe stato a bordo per un'eventuale seconda stagione, l'attore ha risposto: "Chi lo sa? Vedremo cosa succederà, ma mi sto già destreggiando abbastanza con le palle".

The Batman: Il Commissario Gordon in un'immagine dal trailer

Si dice che la HBO sia interessata a far continuare The Penguin e si ritiene che un'altra stagione dello show potrebbe colmare il vuoto tra i prossimi episodi della trilogia di Batman per il grande schermo di Matt Reeves.

Wright tornerà a vestire i panni di Gordon in questi film, ma al momento è all'oscuro dei piani del regista per il sequel. "Sono entusiasta di tornarci, ma probabilmente ne sapete quanto me", ha ammesso. "Non ho letto nulla. Non ho parlato con Matt per un po. Lui è stato fuori a fare le sue cose, io le mie. Ma non vedo l'ora di tornarci".

"C'è molto da esplorare", ha continuato Wright. "Penso che la visione che Reeves ha di Gotham sia davvero meravigliosa, molto ricca e un po' lugubre nel modo migliore". Gordon continuerà probabilmente a essere una parte fondamentale della nuova saga del crimine di Batman e scommettiamo che il tenente è stato responsabile dell'accensione del Bat-Segnale nei momenti finali del finale di The Penguin.