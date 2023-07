The Out-Laws - Suoceri fuorilegge, su Netflix in streaming da oggi

Netflix ha rilasciato oggi in streaming il film The Out-Laws - Suoceri fuorilegge, commedia romantica con Pierce Brosnan, disponibile da oggi 7 luglio 2023 per tutti gli utenti.

Netflix ha rilasciato oggi in streaming il film The Out-Laws - Suoceri fuorilegge, commedia romantica con Pierce Brosnan, disponibile a partire da oggi 7 luglio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Owen Browning (Adam Devine) è un onesto direttore di banca che sta per sposare Parker (Nina Dobrev), l'amore della sua vita. Quando la banca dove lavora viene rapinata dai famigerati Banditi Fantasma nella settimana prima del suo matrimonio, Owen crede che i futuri suoceri (Pierce Brosnan, Ellen Barkin), appena arrivati in città, siano i famosi fuorilegge. La sceneggiatura di Evan Turner e Ben Zazove prende una piega inattesa e divertente, ambientando la commedia romantica in un mondo fatto di rapine in banca e cospirazioni criminali internazionali.

Locandina di The Out-Laws - Suoceri fuorilegge

Diretto da Tyler Spindel, il film è interpretato oltre che da Brosnan anche da Adam DeVine, Nina Dobrev, star di The Vampire Diaries, nel ruolo di Parker McDermott, Michael Rooker, visto nel franchise di Guardiani della Galassia, nel ruolo dell'agente Oldham, e Julie Hagerty e Richard Kind, rispettivamente nei panni dei genitori di Owen, Margie e Neil Browning. Blake Anderson fa la sua apparizione nel ruolo del cugino RJ, mentre la star di Scappa - Get Out, Lil Rel Howery, interpreta il collega di Owen, Tyree.

