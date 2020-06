The Others: in arrivo una serie tv spagnola ispirata al film

Il film The Others sarà alla base di una nuova serie televisiva spagnola che riporterà sugli schermi il thriller psicologico.

The Others sarà alla base di una serie tv spagnola che riporterà sugli schermi la storia diretta da Alejandro Amenabar nel 2001.

I diritti del progetto sono stati ottenuti da BTF Media che ha annunciato il progetto che verrà prodotto in collaborazione con FilmSharks.

Nel film originale gli eventi sono ambientati verso la fine della seconda Guerra mondiale e mostrano una madre, interpretata dal premio Oscar Nicole Kidman, cercare di proteggere in ogni modo i propri figli dalla luce del sole, che potrebbe avere su di loro delle conseguenze letali. Il film The Others mostra cosa accade dopo che nell'antica residenza della figlia arrivano dei dipendenti della donna che contribuiscono a portare alla luce degli inquietanti segreti.

Il lungometraggio aveva incassato oltre 200 milioni di dollari in tutto il mondo.

Un comunicato di BTF Media annuncia: "Siamo onorati di proporre un innimaginabile remake per gli spettatori che parlano spagnolo ed è incredibile che una storia scritta 20 anni fa risulti ancora attuale: tematiche come l'auto-isolamento, la paranoia e la paura, insieme all'intenso desiderio di proteggere i nostri figli e noi stessi dal dolore sono più contemporanei che mai".