The Other Side: arriva al cinema l'horror svedese che vi farà accapponare la pelle

The Other Side uscirà nelle sale italiane il 9 giugno; l'horror svedese è basato su una storia accaduta e non può non far pensare a Babadook!

Fan dei brividi in sala, siete pronti a tornare al cinema? Dal 9 giugno, infatti, The Other Side sarà distribuito in Italia grazie a BIM Distribuzione.

Diretto da Tord Danielsson e Oskar Mellander, The Other Side è interpretato da Dilan Gwyn e Linus Wahlgren. Di seguito la sinossi del film:

Shirin si è appena trasferita in una villa bifamiliare con il compagno Fredrik e il piccolo Lucas, figlio di Fredrik. Tutto sembra perfetto per iniziare una nuova vita insieme, ma ogni casa nasconde un segreto , che sia in soffitta o in cantina, gli incubi più inquietanti si nascondono nei posti più bui e spesso anche nelle zone d'ombra della nostra mente. E così, quando Fredrik parte per lavoro lasciando a casa suo figlio con la sua nuova mamma, accade qualcosa: strani rumori sembrano provenire dalla parte disabitata della villa. Chi si nasconde? Cosa c'è lì? E perché Lucas dice di aver trovato un amico nell'altra parte della casa?

The Other Side: una scena del film horror

The Other Side: Dilan Gwyn durante una scena del film

Tratto da un'inquietante storia realmente avvenuta, The Other Side è stato campione di incassi in Svezia. A proposito del film, il regista e sceneggiatore Tord Danielsson ha dichiarato: "Un paio di anni fa abbiamo conosciuto una famiglia che sosteneva di aver vissuto qualcosa di molto spaventoso e inspiegabile nel 2014. La famiglia sostiene che un demone ha cercato di catturare il loro bambino. Tutto è iniziato con il loro trasferimento in una nuova casa. Il demone ha fatto in modo che la madre della famiglia fosse accusata dal marito di essere responsabile di alcune ferite riportate dal loro bambino, ma quando il marito ha vissuto situazioni che non potevano essere spiegate, è arrivato a credere che 'qualcosa' stesse perseguitando la sua famiglia. Questa famiglia desidera rimanere anonima".

The Other Side: una scena del film

Con in mente altri drammi familiari dallo sfondo horror quali Insidious e Babadook, il pubblico non potrà che rimanere deliziato alla visione di questo film, che arriva in Italia il 9 giugno grazie a BIM Distribuzione. Siete pronti ad andare al cinema e godervi quello che sembra essere uno dei migliori horror d'atmosfera degli ultimi tempi? La risposta non può che essere positiva!