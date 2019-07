The Orville 3: sarà Hulu a trasmettere i nuovi episodi

The Orville approderà su Hulu in occasione della terza stagione, in arrivo sulla piattaforma di streaming nel 2020. Ad annunciare la notizia è stato il creatore e protagonista Seth MacFarlane, spiegando che lo show avrebbe avuto dei problemi su Fox, che aveva ordinato la produzione degli episodi inediti, perché gli episodi non sarebbero stati pronti secondo le tempistiche previste.

Hulu, dopo l'acquisizione di 21st Century Fox da parte di Disney, aveva un legame con la produzione della serie The Orville, rendendo quindi lo spostamento piuttosto comprensibile.

Seth MacFarlane ha raccontato: "The Orville è per me un atto d'amore e c'erano due società che hanno sostenuto quella visione in modo importante: 20th Century Fox Television, dove ho un accordo fin dall'inizio della mia carriera, e Fox Broadcasting Company, ora Fox Entertainment, che ha mandato in onda i miei show per oltre 20 anni. I miei amici al network hanno capito cosa stavo cercando di fare con questa serie, e hanno compiuto un lavoro spettacolare con il marketing, con il lancio e la programmazione nel corso delle precedenti due stagioni. Ma lo show si è evoluto ed è diventato più ambizioso per quanto riguarda la produzione, e ho capito che non sarei stato in grado di completare il lavoro sugli episodi fino al 2020, situazione che sarebbe stata complicata per il network".

L'attore e produttore ha quindi aggiunto: "Quindi abbiamo iniziato a parlare del modo migliore per sostenere la terza stagione in modo che funzionasse per lo show. Si tratta proprio della voglia di assecondare i bisogni creativi della serie che mi ha fatto rimanere così a lungo. Sarò incredibilmente indebitato con Charlie Collier e Fox Entertainment per la loro generosità e non vedo l'ora di sviluppare nuovi progetti. E ai miei nuovi amici di Hulu, non vedo l'ora che la nostra partnership esplori la galassia insieme".

La serie The Orville è ambientata 400 anni nel futuro e segue l'equipaggio dell'U.S.S. Orville, composto da umani e alieni, mentre affronta pericoli di ogni tipo.

Lo show ha conquistato un gran numero di fan arrivando a quota 10.7 milioni di spettatori totali in occasione della prima stagione, subendo un calo nella seconda stagione che si è fermata a 5.4 milioni.