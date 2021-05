The Oprah Conversation: Elliot Page, l'intervista da oggi su Apple Tv+

Oprah Winfrey parla con l'attore e attivista Elliot Page in The Oprah Conversation, disponibile da oggi giovedì 6 maggio su Apple TV + in streaming!

L'attore, produttore e attivista Elliot Page sarà il prossimo ospite di Oprah Winfrey in The Oprah Conversation, in anteprima in Italia da oggi giovedì 6 maggio in esclusiva su Apple TV +.

Una conversazione profondamente onesta con il pluripremiato attore e produttore, da sempre sostenitore della giustizia sociale, mentre racconta le sue battaglie in ambito personale e professionale, condividendo le sue speranze per le persone transgender di tutto il mondo. Nominata al NAACP Image Award, The Oprah Conversation è una serie Apple Original in cui Oprah conduce discussioni intime con i migliori giornalisti del momento, leader carismatici e grandi professionisti di oggi, in esclusiva su Apple TV +.

Elliot Page in un photoshoot su Time

Filmate da remoto, le conversazioni guidate da Oprah puntano a dare nuova prospettiva a una serie di argomenti che danno forma al nostro mondo, rivelando storie avvincenti di connessione umana. La serie esplora argomenti rilevanti e di grande impatto trattati con ospiti provenienti da tutto il mondo, regalandoci anche alcune conversazioni toccanti tra Oprah e persone simbolo del cambiamento come Emmanuel Acho, ospite della provocatoria serie web "Conversazioni scomode con un uomo nero", in un episodio diviso in due parti; Il professor Ibram X. Kendi, autore di bestseller di "How to Be an Antiracist"; Bryan Stevenson, fondatore della Equal Justice Initiative e autore di bestseller del libro di memorie che ha ispirato l'acclamato film "Just Mercy"; l'icona della musica mondiale Mariah Carey; l'attore premio Oscar e attivista umanitario Matthew McConaughey; il leggendario vincitore del Grammy Award Stevie Wonder; la cantautrice e narratrice per antonomasia Dolly Parton; il 44 ° presidente degli Stati Uniti, Barack Obama; Amanda Gorman, la più giovane poetessa nella storia ad aver recitato un suo componimento alla cerimonia di insediamento; il comico, attore, scrittore, cantante e produttore, Eddie Murphy.

Elliot Page è un attore candidato all'Oscar noto per la sua presenza sia nei film blockbuster, che in quelli d'autore. Il suo amore per la narrazione e la passione per la giustizia sociale lo hanno portato dietro la macchina da presa come produttore e regista di documentari il cui lavoro risponde alla chiamata all'azione di una generazione. Instancabile sostenitore delle identità sotto-rappresentate, Elliot utilizza la sua piattaforma per far luce su importanti questioni sociali e LGBTQ +, collaborando con la Astraea Lesbian Foundation For Justice, per raccogliere fondi destinati ad attivisti e giovani senzatetto. Il lavoro e l'attivismo di Elliot sono motivati dall'urgenza delle questioni che hanno un grande impatto sulle categorie più emarginate. Nel 2020, Elliot ha annunciato in un messaggio commovente sui social di essere transgender.