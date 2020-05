The Office: John Krasinski e il cast ricreano la scena del ballo nuziale per un matrimonio su Zoom

John Krasinski ha approfittato del suo talk show The Good News per riunire il cast di The Office e ricreare una scena di ballo nuziale molto speciale.

John Krasinski, Steve Carell e il cast di The Office hanno avuto una nuova reunion virtuale ricreando una scena di ballo nuziale per festeggiare il matrimonio virtuale di Susan e John, coppia sposata su Zoom da Krasinski, 40, serving as the officiant.

"La mia love story preferota della settimana è stata una coppia in Maryland la cui proposta di matrimonio mi è sembrata stranamente familiare" ha spiegato John Krasinski svelando la fonte di ispirazione: la serie The Office.

"Proprio come Jim, lui non poteva più attendere" ha aggiunto la coppia. Poi Krasinski ha invitato le loro famiglie a unirsi via Zoom per poi esclamare: "Abbiamo qualcun altro in mente" per introdurre i testimoni, lui stesso e la collega Jenna Fischer.

La star del country Zac Brown ha eseguito un brano speciale durante la cerimonia nuziale virtuale dopodiche Steve Carell, Mindy Kaling, BJ Novak, Rainn Wilson, Angela Kinsey, Ellie Kemper, Kate Flannery, Brian Baumgartner, Ed Helms, Phyllis Smith, Oscar Nunez e Creed Bratton hanno fatto irruzione per festeggiare gli sposi ricreando un ballo nuziale sulle note di Forever di Chris Brown, ognuno da casa propria. I fan ricorderanno la memoerabile scena di danza della sesta stagione di The Office quando Jim (Krasinski) e Pam (Fischer) si sposano.

