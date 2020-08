The Office: Jennifer Garner si commuove dopo aver concluso la visione dello show (VIDEO)

Le lacrime di Jennifer Garner testimoniano la reazione dell'attrice dopo aver visto per la prima volta tutto The Office.

Jennifer Garner ha condiviso in un video la reazione commossa dopo aver concluso la prima visione di The Office. L'attrice, che non aveva mai visto la serie comica, ha voluto commentare coi fan su Instagram le emozioni suscitate dalla visione.

"Io e i miei figli abbiamo trascorso mesi sul divano guardando The Office" scrive l'attrice. "A quanto pare siamo persone sensibili, il finale ci ha colpito moltissimo. Quando ho capito che avevo inavvertitamente inserito lo slow motion ho realizzato: il vostro lunedì merita questo".

Nel video su Instagram, Jennifer Garner compare in versione fangirl visto che indossa la maglietta della Dunder Mifflin, società di vendita di carta fittizia presente nella serie televisiva americana presente in The Office.

"Non indovinerete mai quale serie tv io e i miei figli abbiamo guardato, un episodio al giorno, durante la quarantena. Sapete cosa? Lo abbiamo finito e mi ha provocato forti emozioni" spiega la Garner nel video. "Ecco chi ha bisogno di farsi un bel pianto, e magari una doccia aiuterebbe, ma volevo solo mostrarvi che riesco ad appassionarmi ancora alle cose. Perciò grazie. Se avete sentito parlare di The Office provate a guardarlo, è meraviglioso."

Jennifer Garner termina citando la celebre battuta della serie tv: "Bears. Beats. Battlestar Galactica."