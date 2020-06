The Office: Greg Daniels annuncia la rimozione di una scena "offensiva e sbagliata"

Una scena di The Office è stata rimossa da un episodio realizzato nel 2012 per la nona stagione.

Ad annunciare la scelta è stato il creatore dello show che ha confermato il taglio della sequenza che quindi non apparirà su Netflix, Peacock o nei futuri passaggi televisivi.

Greg Daniels ha spiegato: "The Office ha come protagonisti un gruppo di persone che cercano di lavorare insieme con un rispetto reciproco nonostante le azioni inappropriate del loro boss e assistant manager. Lo show ha usato la satira per esporre i comportamenti inappropriati e offrire un messaggio all'insegna dell'inclusione. Oggi abbiamo tagliato una scena in cui un attore ha una blackface che era stata usata per criticare una specifica pratica razzista europea. La blackface è inaccettabile e prendere posizione in modo così grafico è doloroso e sbagliato. Sono dispiaciuto per il dolore che ha causato".

Nella puntata Dwight cerca di convincere i suoi colleghi a Dunder Mifflin a celebrare un Natale ricreando l'atmosfera folkloristica tradizionale della sua famiglia.

Nella giornata di oggi Netflix ha rimosso anche una puntata di Community sempre a causa di una sequenza in cui uno degli attori appriva con il volto truccato di nero.

Community, Netflix rimuove un episodio della serie per presunto razzismo