The Offer: al via le riprese della serie sulla genesi de Il padrino

Al via le riprese della serie Paramount+ The Offer, che ricostruisce la genesi di uno dei capolavori del cinema mondiale, il padrino; nel cast Miles Teller e Colin Hanks.

Paramount+ ha annunciato l'inizio delle riprese della serie The Offer, interpretata da Miles Teller. Lo show in 10 episodi racconterà il dietro le quinte della realizzazione de Il padrino, capolavoro di Francis Ford Coppola del 1972. Miles Teller vestirà i panni del produttore Al Ruddy.

Baseata sull'incredibile storia del premio Oscar e Golden Globe Albert S. Ruddy, The Offer segue i tentativi dle produttore di portare sul grande schermo il romanzo sulla mafia di Mario Puzo Il Padrino. A fianco di Miles teller Troviamo Matthew Goode nel ruolo di Robert Evans, Dan Fogler nei panni di Francis Ford Coppola, Burn Gorman è Charles Bluhdorn, Colin Hanks è Barry Lapidus, Giovanni Ribisi interpreta Joe Colombo, Juno Temple è Bettye McCartt, Justin Chambers è il divo Marlon Brando e Patrick Gallo interpreta Mario Puzo.

Nel cast della miniserie anche Josh Zuckerman, Meredith Garretson, Nora Arnezeder, Paul McCrane, Anthony Skordi, Jake Cannavale, James Madio, Michael Rispoli, Stephanie Koenig, Lou Ferrigno, Frank John Hughes e Danny Nucci.

The Offer racconterà quanto accaduto durante la realizzazione del film Il padrino, diretto nel 1972 da Francis Ford Coppola e interpretato da Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, John Cazale, Robert Duvall, Diane Keaton e Talia Shire. Nikki Toscano ha scritto e prodotto le dieci puntate, oltre ad avere l'incarico di showrunner. Michael Tolkin sarà inoltre coinvolto come produttore in collaborazione con il protagonista Miles Teller, Ruddy e Leslie Grief. Dexter Fletcher sarà invece regista di alcune delle puntate del progetto.

The Offer, progetto destinato alla piattaforma di streaming Paramount+, si basa sulle esperienze mai rivelate del produttore vincitore dell'Oscar Al Ruddy, vissute durante la realizzazione dell'iconico film del 1972 che Francis Coppola ha diretto e adattato con Mario Puzo dal romanzo bestseller.