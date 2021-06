The Offer: Giovanni Ribisi, Colin Hanks e Dan Fogler nella serie sulla genesi de Il padrino

Giovanni Ribisi, Colin Hanks e Dan Fogler si aggiungono al cast della serie Paramount+ The Offer, sulla genesi de Il padrino; Fogler sarà Francis Ford Coppola.

Paramount+ continua a espandere il cast della serie The Offer, che racconta i retroscena della genesi de Il padrino, con nuovi arrivi: gli ultimi sono Giovanni Ribisi, Colin Hanks e Dan Fogler. The trio affiancherà Miles Teller e Matthew Goode.

Giovanni Ribisi in una sequenza del film Perfect Stranger

Giovanni Ribisi interpreterà il boss della mafia Joe Colombo che, oltre a guidare una delle note Cinque Famiglie della Mafia Americana, fondò la Italian-American Civil Rights League. The Lega, in origine, si oppose alla realizzazione de Il padrino prima dell'incontro tra Colombo e Albert S. Ruddy (Miles Teller, storico produttore premio Oscar del film che si assicurò il supporto del cirminale.

Colin Hanks sarà Barry Lapidus, executive della Gulf & Western con un grande potere sulla Paramount Pictures.

Dan Fogler sarà il regista Francis Ford Coppola.

The Offer racconterà quanto accaduto durante la realizzazione del film Il padrino, diretto nel 1972 da Francis Ford Coppola e interpretato da Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, John Cazale, Robert Duvall, Diane Keaton e Talia Shire. Nikki Toscano ha scritto e prodotto le dieci puntate, oltre ad avere l'incarico di showrunner. Michael Tolkin sarà inoltre coinvolto come produttore in collaborazione con il protagonista Miles Teller, Ruddy e Leslie Grief. Dexter Fletcher sarà invece regista di alcune delle puntate del progetto.

The Offer, progetto destinato alla piattaforma di streaming Paramount+, si basa sulle esperienze mai rivelate del produttore vincitore dell'Oscar Al Ruddy, vissute durante la realizzazione dell'iconico film del 1972 che Francis Coppola ha diretto e adattato con Mario Puzo dal romanzo bestseller.