The Odyssey: cambio radicale di look per Jon Bernthal nella foto dal set

La star di The Wolf of Wall Street e The Punisher in una versione inedita nel prossimo film diretto da Christopher Nolan.

Famoso per il ruolo di Frank Castle nella serie tv The Punisher, Jon Bernthal è apparso con un look davvero inedito sul set di The Odyssey, il nuovo film diretto da Christopher Nolan.

L'attore è presente in alcune foto che lo ritraggono in una pausa della lavorazione e ha aumentato l'hype dei fan nei confronti della trasposizione cinematografica del poema epico di Omero.

Il nuovo look di Jon Bernthal per The Odyssey

Su X sono emerse diverse foto della produzione di The Odyssey in cui Bernthal appare rasato e con una folta barba, pronto per affrontare la battaglia. In uno degli scatti si trova al fianco di Tom Holland, un altro dei protagonisti del film.

Se la barba nel look di Jon Bernthal non è una novità, la testa completamente rasata rappresenta invece una scelta inedita per l'attore, dettata dalle esigenze di sceneggiatura.

I ruoli dei protagonisti di The Odyssey

Ma quali saranno i ruoli di Jon Bernthal e Tom Holland in The Odyssey? Nonostante non vi siano ancora conferme ufficiali, si ipotizza che Holland interpreterà Telemaco, il figlio di Ulisse (Matt Damon).

Difficile al momento stabilire il ruolo assegnato a Jon Bernthal, che farà parte di un cast nutrito di star e composto anche da Zendaya, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, John Leguizamo e Benny Safdie.

Christopher Nolan sul set

Christopher Nolan è reduce dall'enorme successo di Oppenheimer, che gli ha permesso anche di vincere per la prima volta nella sua carriera il premio Oscar come miglior regista e anche il premio al miglior film. Oppenheimer si è aggiudicato in totale sette statuette durante l'edizione degli Oscar del 2024 in cui ha dominato il palmarès degli Academy Award.

Ora il regista inglese prova a confrontarsi con la mitologia greca in un'opera molto attesa dai fan.