The Nowhere Inn: il trailer del film su St. Vincent

St. Vincent è la protagonista di The Nowhere Inn, un film in stile mockumentary ambientato nel mondo della musica.

The Nowhere Inn è il mockumentary con protagonista St. Vincent, nome d'arte di Annie Clark, di cui ora è stato condiviso il trailer. Il progetto, presentato al Sundance Film Festival 2020, debutterà nei cinema americani e on demand il 17 settembre.

Nel video si vede l'artista che spiega come l'obiettivo era quello di realizzare un documentario per svelare come è realmente la vita di un'artista in tour, ma poi le cose hanno preso una terribile svolta.

The Nowhere Inn è stato diretto da Bill Benz, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Annie Clark e Carrie Brownstein. Il film è una tagliente critica alla natura della fama e della follia che circonda essere una celebrità, avendo inizialmente un approccio in stile documentario che poi diventa un thriller psicologico.

La sinossi dichiara: "Dalle vere amiche Annie Clark (ovvero la musicista vincitrice del Grammy Award) e Carrie Brownstein (Portlandia), arriva il racconto metanarrativo di due forze creative che collaborano per realizzare un documentario sulla musica di St. Vincent, sulla vita in tour e la sua immagine pubblica. Ma ben presto scoprono delle forze imprevedibili in agguato che minacciano di causare problemi all'amicizia, al progetto e alle vite creative del duo".