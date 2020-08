The Northman: anche Björk nel cast del nuovo film di Robert Eggers

La cantante Björk si aggiunge al cast di The Northman, film che segna il ritorno alla regia di Robert Eggers dopo The Witch e The Lighthouse.

Dopo i fortunati The Witch e The Lighthouse, Robert Eggers torna con The Northman, film pronto a riunire un cast stellare che coinvolgerà la cantante Björk oltre ad attori come Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy e Nicole Kidman.

Il regista, sceneggiatore e scenografo statunitense sembra voler fare davvero sul serio per quanto riguarda la sua carriera. Classe 1983, negli ultimi cinque anni ha portato sul grande schermo i suoi primi due film, acclamati da pubblico e critica, The Witch e The Lighthouse. Due opere che hanno strizzato l'occhio a tutti gli amanti del genere horror e che, soprattutto nel secondo caso, hanno lasciato emergere tutte le apprezzabili sfaccettature che caratterizzano lo stile del regista. Inevitabile, dunque, che Eggers abbia tutti gli occhi puntati addosso per ciò che concerne il suo prossimo lavoro.

Bjork e Catherine Deneuve in Dancer in the Dark

In tanti attendono, infatti, l'uscita di The Northman, film che ha già scatenato l'hype generale non solo per le ambientazioni dello stesso, definito come "una saga di vendetta vichinga ambientata in Islanda all'inizio del X secolo" ma anche per il cast stellare che porterà in scena l'opera. Ai già annunciati Willem Dafoe e Anya Taylor-Joy, che dunque torneranno a lavorare con Eggers dopo le rispettive esperienze da protagonisti in The Lighthouse e The Witch, si sono aggiunti nomi del calibro di Nicole Kidman, Alexander Skarsgård e Bill Skarsgård. Ma a solleticare la curiosità di pubblico e critica è stato il coinvolgimento, annunciato in queste ore, della cantante Björk.

La regina della musica sperimentale non poteva mancare in questa opera dai profumi d'Islanda, lei che nell'isola settentrionale ci è nata 55 anni fa. The Northman rappresenta così la sua esperienza più significativa sul grande schermo a venti anni di distanza da Dancer in the dark di Lars von Trier, vincitore della Palma d'oro per il miglior film al 53º Festival di Cannes (in quell'occasione Björk vinse il premio come miglior attrice).

A renderlo noto è stato Erik Anderson, un trainer coinvolto nella lavorazione del film, attraverso un post su Twitter che ritrae l'intero cast di The Northman. Tra i volti che appaiono nelle immagini c'è anche quello che Björk che interpreterà un personaggio chiamato The Slav Witch. Inoltre, scopriamo così anche la presenza di Kate Dickie, attrice scozzese già vista in The Witch.

BJÖRK IS IN ROBERT EGGERS' THE NORTHMAN (via https://t.co/OpFUcaQZt8) pic.twitter.com/ewxPEXU0cd — Erik Anderson (@awards_watch) August 19, 2020

Ricordiamo che Robert Eggers ha scritto la sceneggiatura del film insieme al poeta e romanziere islandese Sjón. Lars Knudsen (Hereditary, Midsommar) sta invece producendo il film per conto di New Regency. Le prime riprese di The Northman sono iniziate il 2 marzo ma due settimane dopo sono state interrotte a causa dell'emergenza Coronavirus.