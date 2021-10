The North Sea, trailer in esclusiva del disaster movie di John Andreas Andersen

The North Sea sarà presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma: ecco in esclusiva il trailer del disaster movie di John Andreas Andersen.

The North Sea, di cui vi presentiamo il trailer in esclusiva, è un disaster movie ambientato in Norvegia. Il film, diretto da John Andreas Andersen, sarà presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma 2021 e distribuito da Minerva Picture.

Nello spettacolare trailer che potete veder sopra, in versione originale con sottotitoli in italiano, i tecnici scoprono che sotto le piattaforme petrolifere norvegesi c'è una frana "più grande di qualsiasi cosa mai registrata nei tempi moderni". Un disastro che rischia di colpire violentemente "la costa della Norvegia, tutta la fauna, la natura, ci vorranno decenni per porvi rimedio, forse un secolo".

La sinossi ufficiale del film ci riporta alla Vigilia di Natale del 1969, quando il governo norvegese annuncia qualcosa che cambierà per sempre la Norvegia: la costruzione di una delle più grandi piattaforme petrolifere offshore del mondo. Ekofisk diventa così l'inizio di un'avventura finanziaria senza precedenti. Dopo cinquant'anni anni di estrazioni petrolifere e molti traguardi raggiunti, restano aperte ancora tante domande. Cosa ha comportato tutto questo per il pianeta e l'equilibro marino? Quali sono state le reali conseguenze per l'ambiente? L'avventura Ekofisk rischia di diventare una delle più grandi armi di distruzione di massa al mondo?

Dai creatori di The Wave e The Quake - Il terremoto del secolo, sarà presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, The North Sea, colossale disaster movie firmato da John Andreas Andersene distribuito da Minerva Pictures. Il film vanta incredibili effetti speciali, nel cast troviamo Kristine Kujath Thorp, Rolf Kristian Larsen, Anders Baasmo Christiansen e Henrik Bjelland. La sceneggiatura è di Lars GudmestadHarald e Rosenløw-Eeg.

The North Sea sarà presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma e distribuito da Minerva Picture, in Norvegia, salvo imprevisti, uscirà nelle sale il 29 Ottobre.