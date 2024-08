The North Sea stasera su Rai 4: trama e cast del disaster movie del 6 agosto

Stasera in prima serata va in onda il film di John Andreas Andersen presentato in anteprima mondiale proprio in Italia, alla Festa del Cinema di Roma

Nuovo appuntamento con i disaster movie su Rai 4. Questa sera, 6 agosto, in prima serata alle 21:20, va in onda il film The North Sea, diretto dal regista norvegese John Andreas Andersen, noto per il film The Quake - Il terremoto del secolo. Il film è ambientato in Norvegia, paese natale del regista, che deve affrontare le conseguenze del crollo della più grande piattaforma petrolifera del mondo.

Sinossi di The North Sea

Nelle prime immagini del film ci ritroviamo alla Vigilia di Natale del 1969, quando il governo norvegese annuncia qualcosa che cambierà per sempre la Norvegia: la costruzione di una delle più grandi piattaforme petrolifere offshore del mondo. Ekofisk diventa così l'inizio di un'avventura finanziaria senza precedenti. Dopo cinquant'anni di estrazioni petrolifere e molti traguardi raggiunti, restano aperte ancora molte domande.

Cosa ha comportato tutto questo per il pianeta e l'equilibrio marino? Quali sono state le reali conseguenze per l'ambiente? Quali sono gli impatti sociali ed economici di questo progetto mastodontico? L'avventura Ekofisk rischia di diventare una delle più grandi armi di distruzione di massa al mondo? Quando la piattaforma petrolifera crolla improvvisamente sulla costa norvegese. I ricercatori accorrono e scoprono che quello che è successo è l'inizio di qualcosa di ancora più grave.

