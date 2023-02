The Nice Guys, su Prime Video in streaming da oggi

The Nice Guys, la commedia action del 2016 con Ryan Gosling e Russell Crowe, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 4 febbraio 2023.

The Nice Guys, la commedia action del 2016 con Ryan Gosling e Russell Crowe, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 4 febbraio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

The Nice Guys, con protagonisti Ryan Gosling e Russell Crowe, è la commedia del 2016 a tinte action ambientata a Los Angeles nel 1977. Il primo interpreta Holland March, ovvero, a detta della stessa figlia minorenne, "il peggior detective del mondo"; il secondo è Jackson Healy, picchiatore squattrinato che si guadagna da vivere rompendo le ossa altrui. Il primo incontro tra i due non è dei migliori, ma ben presto i due si troveranno ad indagare insieme un intricato caso in cui convergono la (presunta) morte di una pornostar, la sparizione di una ragazza, un incendio doloso e l'immancabile cospirazione.

The Nice Guys: Matt Bomer in una scena del film

Il tutto in una Los Angeles anni '70 le cui atmosfere tipiche chandleriane del genere si mischiano a quelle del Paul Thomas Anderson di Boogie Nights. La regia è stata affidata a Shane Black, sceneggiatore di Arma Letale e regista di Iron Man 3. The Nice Guys è arrivato nelle sale italiane il 1 giugno 2016. Fanno parte del cast anche Keith David, Matt Bomer, Beau Knapp, Angourie Rice e Margaret Qualley.