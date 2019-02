The Newsroom: Aaron Sorkin starebbe pensando al reboot nell'era di Trump

Aaron Sorkin potrebbe accantonare per un po' i numerosi impegni che lo assorbono per concentrarsi a un progetto che sembra stargli a cuore. Lo sceneggiatore e regista starebbe, infatti, pensando a un reboot di The Newsroom, controverso dramma HBO a sfondo politico in onda per tre stagioni, dal 2012 al 2014.

A riportare le voci di un possibile reboot è stato ET, ed è francamente incredibile che dopo due anni di Presidenza Trump Aaron Sorkin non abbia già lanciato la sua provocazione. Ma adesso qualcosa si starebbe muovendo. Ad annunciarlo è Olivia Munn, interprete di The Newsroom nel ruolo della giornalista economica Sloan Sabbith, che avrebbe rivelato alcuni contatti tra lei, Thomas Sadoski e Sorkin:

"Io e Tom stiamo lavorando duramente e Aaron Sorkin è contento, ovviamente è una sua creazione e mi sono divertita molto sul set. Ci sono talmente tante cose che sono successe sui media e di cui ora potremmo parlare, sarebbe davvero interessante vedere cosa accadrebbe in The Newsroom oggi."

The Newsroom, è ambientato nella redazione del notiziario della ACN (Atlantis Cable News), fittizia TV via cavo statunitense, il cui anchorman è Will McAvoy (Jeff Daniels), un repubblicano antiabortista piuttosto cinico e fedele nel riportare la realtà dei fatti, il che lo porta a scontrarsi puntualmente con i vertici dell'azienda. The Newsroom intreccia finzione ad avvenimenti realmente accaduti, dal disastro ambientale del Golfo Persico all'attuale crisi economica (qui trovate la nostra recensione di The Newsroom).

