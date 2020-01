The New Pope: Marilyn Manson nella clip in anteprima della quarta puntata, stasera su Sky Atlantic

The New Pope torna stasera su Sky Atlantic con la terza e la quarta puntata, che vedrà come special guest anche Marilyn Manson: la clip in anteprima.

Marilyn Manson arriva in Vaticano nella quarta puntata di The New Pope, che andrà in onda stasera su Sky Atlantic dalle 21:15 e di cui potete ammirare una clip in anteprima con l'incontro tra il nuovo Papa e i lcantautore americano.

Interrogato da Sofia Dubois, il cardinale inglese Sir John Brannox interpretato da John Malkovich, in procinto di diventare Papa, nel terzo episodio di The new Pope cita Marilyn Manson fra le sue persone famose preferite.

Ebbene, nei panni di se stesso è proprio Marilyn Manson, che confonde il nuovo Papa Giovanni Paolo III con il Pio XIII interpretato da Jude Law, lo special guest del quarto episodio della serie creata e diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino. "L'uomo nero" del rock americano, meno "maledetto" del solito, addirittura buffo e autoironico, è l'ospite a sorpresa in Vaticano tutto da scoprire.

Marilyn Manson non sarà la sola persona di cui si parlerà tra le mura vaticane in questo nuovo appuntamento settimanale, perchè Voiello (Silvio Orlando) verrà riconfermato nella carica di Segretario di Stato ma una rivolta tutta rosa rischia di creare grossi guai e di sollevare aspre polemiche nella Chiesa.