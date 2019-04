The Nevers: Joss Whedon sceglie Laura Donnelly come protagonista della serie

The Nevers, la nuova serie di Joss Whedon, avrà come protagonista l'attrice Laura Donnelly.

Il progetto è stato ordinato dalla tv via cavo americana nel mese di luglio ed è descritto come un racconto sci-fi che ha al centro delle donne che vivono in epoca Vittoriana e si ritrovano alle prese con delle capacità inusuali, nemici senza tregua e una missione che potrebbe cambiare il mondo.

In The Nevers l'attrice Laura Donnelly avrà la parte di Amalia True, descritta come un'eroina temeraria, impulsiva ed emotivamente danneggiata, pronta a sacrificarsi per ciò in cui crede e a uccidere pur di avere un drink.

Joss Whedon, annunciando la sua scelta, ha spiegato: "Laura Donnelly possiede il carisma, la saggezza e una precisione anarchica che non solo cattura ciò che è Amalia, ma al tempo stesso la definisce. Si tratta di una donna fiera ed è divertente e ho bisogno di entrambi gli aspetti per dare vita a questo viaggio".

Laura recentemente ha recitato nella serie Outlander con la parte di Jenny Fraser e in passato è apparsa anche in show come The Fall, Missing e Merlin.

The Nevers sarà scritta, diretta e prodotta da Whedon. Nel team di produttori e autori ci saranno anche Doug Petrie e Jane Espenson.

