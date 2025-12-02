Federico Zampaglione torna sul set: che cosa sappiamo sul nuovo horror

Federico Zampaglione di nuovo dietro la macchina da presa per la sua nuova fatica da regista, l'horror The Nameless Ballad.

Sono in corso a Fara in Sabina le riprese della pellicola che segue il successo internazionale di The Well. Zampaglione torna a esplorare il mondo dell'orrore unendo stavolta la passione per la musica visto che la sua nuova pellicola vede protagonista un musicista di nome Sam Gallo interpretato da Jamie Ward.

The Nameless Ballad: Federico Zampaglione nel ritratto di Irene Scioti

Di che cosa parla The Nameless Ballad

Al centro della storia troviamo Sam Gallo, un giovane musicista di successo dalla personalità fragile e introversa. Soffocato dalle responsabilità di creare nuovi brani e tormentato da dipendenze, Sam si rifugia in una villa isolata per ritrovare l'ispirazione. Qui però le sue fragilità lo rendono una preda perfetta per le oscure presenze che abitano la casa: entità che si nutrono della sua angoscia e delle sue paure più profonde, trascinandolo in un labirinto di visioni, tormento e autodistruzione che danneggiano anche la sua compagna Tania (Alana Boden).

Scritto da Federico Zampaglione insieme a Barbara Baraldi, autrice di romanzi dark e curatrice editoriale di Dylan Dog, il film conduce lo spettatore lungo il confine sottile tra immaginazione e incubo. Completano il cast Giglia Marra, Fabrizio Ferracane, Seumas Sargent, Reed Stokes, Vincenzo De Michele e gli esordienti Mia Desando e Sergio Ceglie.

Federico Zampaglione ha commentato: "Pur immergendosi nel soprannaturale, questo è probabilmente il mio film più personale perché è ispirato al mio lavoro di musicista e cantante. Con The Nameless Ballad ho portato la storia su un piano immaginifico e audace, dove, nelle ombre del mondo musicale, ogni nota risveglia un fantasma e alcune melodie reclamano sangue prima di svanire".