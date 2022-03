The Muppets Mayhem: la band di Dr. Denti al centro di una nuova comedy

Disney+ ha ordinato la produzione di The Muppets Mayhem, una comedy che avrà come protagonisti i membri della band di Dr. Denti.

The Muppets Mayhem è la nuova comedy ambientata nel mondo dei simpatici Muppet di cui Disney+ ha ordinato la produzione. Il progetto unirà animazione e riprese live-action, coinvolgendo tra i suoi protagonisti anche l'attrice e cantante Lilly Singh.

Il progetto The Muppets Mayhem è stato sviluppato e scritto da Adam F. Goldberg, già autore della serie di successo The Goldbergs, in collaborazione con Bill Barretta, nome storico del mondo dei Muppet, e Jeff Yorkes.

Al centro della trama ci sarà la The Electric Mayhem Band mentre affronta un epico viaggio musicale per registrare finalmente l'album d'esordio. Lilly Singh interpreterà Nora, una giovane che si ritrova alle prese con il compito di gestire e sostenere il gruppo, cercando di capire come gestire il caos che lo contraddistingue. Con l'aiuto di Nora, la band affronta la scena musicale contemporanea e riesce a scalare le classifiche.

L'house band di musica rock è composta dal leader e tastierista Dr. Denti, dal bassista Floyd Pepper, dalla chitarrista Janice, dal sassofonista Zoot, dal trombettista Lips e dal famoso batterista Animal

Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television, ha dichiarato: "I Muppet sono conosciuti per la qualità, la creatività e la narrazione divertente e senza rivali che si rivolge a tutta la famiglia. Siamo elettrizzati nell'avere Adam, Bill e Jeff alla guida per portare tutti questi personaggi iconici e new entry grandiose in vita in modi freschi e dinamici".